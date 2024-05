Lesezirkel „Auf ein Buch“ So macht eine 75-Jährige aus Siegburg ihren Mitbürgern Lust aufs Lesen

Von gedruckten Buchstaben fühlt sie sich magisch angezogen. Lesen gehört für sie wie Zähneputzen oder Wäschewaschen zum Lebensrhythmus. Und das war bereits in frühester Kindheit so. Mit Erich Kästner und dem „Doppelten Lottchen“ fing alles an. Die Buchausleihe ihrer Heimat-Bibliothek in Baden Württemberg hat sie als Kind einmal gefragt, warum sie alle Bücher, die sie sich ausgeliehen hatte, denn schon wieder zurückbringe. „Weil ich sie schon gelesen habe“, musste sie dann zugeben. Lioba Herhaus liest Bücher aller Genres mit Lust und Leidenschaft. Nach zwei Stunden habe sie bereits ein „normales Buch“ einer Länge von 200 bis 300 Seiten verschlungen. Das geht anstrengungslos und gehört für sie zum Tagesablauf. Auch im Urlaub begleiten sie immer jede Menge Bücher, die sie mit allen Sinnen genießt. „Ich liebe es, zurückzublättern und ein echtes Buch in den Händen zu fühlen“, sagt Herhaus, der das Lesen von E-Books demgegenüber weniger Freude bereitet.