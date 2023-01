Mit Drohnen und Hubschrauber : Rund 150 Einsatzkräfte suchen in der Sieg nach Person

Bei der Suche wurden rund 150 Kräfte eingesetzt (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Siegburg Rund 150 Einsatzkräfte suchten am Donnerstagnachmittag nach einer Person in der Sieg. Am Abend wurde der Einsatz beendet.



Am Donnerstagnachmittag suchten Rettungskräfte mit einem Großaufgebaut nach einer Person in der Sieg zwischen Siegburg und Troisdorf-Bergheim. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Gegen 16:25 Uhr meldete eine Passantin, die sich auf der Brücke der Bonner Straße in Siegburg befand eine in der Sieg treibende Person. Daraufhin wurde der Einsatz eingeleitet, an dem rund 150 Rettungskräfte beteiligt waren. Zum Einsatz kamen neben fünf Booten außerdem auch Drohnen sowie ein Hubschrauber der Landespolizei. Letzterer wurde jedoch nur im Tageslicht eingesetzt.

Die Einsatzkräfte fanden in der Sieg einen mit brennendem Licht ausgestatteten Fahrradhelm, jedoch keine Person. Nach ungefähr zwei Stunden wurde der Einsatz um 18:35 Uhr beendet.

