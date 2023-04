Zusammenstoß in Siegburg 16-Jähriger verursacht Unfall an Tankstelle mit Auto seines Vaters

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einer Tankstelle in der Kaldauer Hauptstraße in Siegburg gerufen worden. Ein junger Mann hatte beim Tanken vergessen, die Handbremse zu ziehen, woraufhin der Wagen gegen einen anderen rollte. Ein Sachschaden von rund 4000 Euro ist nach Angaben der Polizei bei dem Unfall entstanden.