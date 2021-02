Aus dem Siegburger Amtsgericht : Siegburg: 23-Jähriger drohte Betreuerin mit dem Tod

SIEGBURG Der Angeklagte gibt die Bedrohung der Betreuerin zu. Die Behauptungen über Essensentzug und Züchtigungen in einer Einrichtung seien aber wahr.

Wegen Bedrohung und Verleumdung musste sich ein 23-jähriger Mann aus Siegburg vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann, der zurzeit in einer Siegburger Betreuungseinrichtung wohnt, soll im September 2019 in einem Internetportal beleidigende und verleumderische Behauptungen über eine Einrichtung in Wanderath in der Eifel und deren Mitarbeiter verfasst und Mitte Juni eine Mitarbeiterin des Hauses per Sprachnachricht mit dem Tode bedroht haben.