Amstgericht Siegburg : 24-Jähriger erhält milde Strafe nach Unfall ohne Fahrerlaubnis

Siegburg Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut hat ein 24-Jähriger einen Autounfall verursacht. Vor dem Siegburger Amtsgericht zeigte er sich einsichtig – und erhielt eine milde Strafe.

Zu 90 Tagessätzen a 30 Euro hat Richter Michael Krah am Donnerstag am Siegburger Amtsgericht einen 24-Jährigen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis in drei Fällen, einmal unter Alkoholeinfluss, verurteilt. Letzteres gilt als fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der gelernte Bäckereifachverkäufer war am 4. März 2022 mit dem Auto seines Bruders ohne dessen Wissen von der Wohnung seiner Eltern in Sankt Augustin zu seiner eigenen Wohnung gefahren. Am Abend fuhr er mit zwei Freunden nach Siegburg in die Klangfabrik, obwohl ihm bereits 2020 wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss der Führerschein auf Probe entzogen worden war. Auf dem Heimweg kam der Sankt Augustiner am frühen Morgen mit dem Wagen wegen zu schnellen Fahrens von der Straße ab und beschädigte einen Zaun sowie ein weiteres Fahrzeug. Das Auto des Bruders hatte einen Totalschaden.