Urteil am Amtsgericht Siegburg : 24-Jähriger wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt

Urteil am Amtsgericht Siegburg

Siegburg Er kam über eine Whatsapp-Gruppe an die Dateien und konnte eigentlich gar nichts anfangen, beteuerte ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht in Siegburg. Der Richter glaubte ihm – es gab eine Bewährungsstrafe.

Zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung in einer Bewährungszeit von drei Jahren verurteilte Richter Ulrich Wilbrand am Amtsgericht Siegburg am Dienstag einen 24-jährigen Mann. Er war vor dem Schöffengericht wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften angeklagt. Bei einer Durchsuchung vor rund einem Jahr hatten sich auf seinen beiden Smartphones und seinem Notebook Bild- und Video-Dateien mit kinderpornografischen Inhalten gefunden.