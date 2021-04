Wert von über zwei Promille : 30-jähriger Mann randaliert betrunken in Siegburg

30-jähriger Mann randaliert betrunken in Siegburg

Am späten Donnerstagabend war die Polizei in Siegburg im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Siegburg Am späten Donnerstagabend hat die Polizei in Siegburg einen 30-Jährigen gestellt, der betrunken auf der Straße randalierte. Der Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von über zwei Promille.

In Siegburg hat die Polizei am späten Donnerstagabend einen Mann gestellt, der betrunken auf der Straße randalierte. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner im „Haufeld“ sie gegen 23 Uhr verständigt, weil der 30-Jährige in dessen Vorgarten gegen Fenster und Türen schlug. Der Anrufer wies zudem darauf hin, dass der Hinterreifen eines geparkten Pkw zerstochen worden war.