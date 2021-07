Kreuzung in Siegburg : 34-Jähriger ignoriert rote Ampel und prallt gegen Citroën

Kreuzung in Siegburg

Der 75-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus in Siegburg gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Siegburg Weil ein 34-Jähriger eine rote Ampel ignorierte, prallte er auf einer Kreuzung in Siegburg mit seinem Auto gegen den Wagen eines 75-Jährigen. Letzterer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag hat ein 34-jähriger BMW-Fahrer eine rote Ampel in Siegburg ignoriert und ist mit dem Citroën eines 75-Jährigen zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 75-jährige Hennefer mit seinem Auto von der Schillerstraße auf die Kreuzung gefahren und wollte weiter in Richtung Weierstraße. Der 34-Jährige aus Morsbach ignorierte zeitgleich die rote Ampel und fuhr von der Auelgasse ebenfalls auf die Kreuzung.