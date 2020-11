Vorfall in der Siegburger Innenstadt : 35-Jähriger verfolgt Jugendliche mit Messer

Siegburg Die Siegburger Polizei hat am Sonntag in der Innenstadt einen 35-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht haben. Später erzählte er den Beamten, einen der Jugendlichen bereits zu kennen.

In Siegburg hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 35-jährigen Mann festgenommen, der in der Fußgängerzone mit einem Messer hantierte und zwei Jugendliche bedrohte. Wie die Polizei an diesem Montag mitteilte, war ein Streifenwagen gegen 17.45 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als den Beamten der Mann auf dem Europaplatz auffiel.