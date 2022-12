Drei Fahrzeuge beteiligt : 38-Jährige bei Unfall in Siegburg leicht verletzt

38-Jährige bei Unfall in Siegburg leicht verletzt

In Siegburg wurde eine 38-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Siegburg In Siegburg hat sich am Mittwochmittag auf der Luisenstraße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

In Siegburg hat sich am Mittwochmittag auf der Luisenstraße in Höhe der Anschlusstelle B56 ein Verkehrsunfall zwischen drei Autos ereignet.