Einsatz auf der Straße „Kleiberg“ 47-Jähriger bedroht Rettungssanitäter in Siegburg mit Messer

Ein 47-Jähriger hat am Freitagabend in Siegburg Rettungssanitäter mit einem Messer bedroht. Das teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Montagnachmittag mit. Gegen 21.45 Uhr sei der Rettungswagen wegen eines Mannes in hilfloser Lage in die Straße „Kleiberg“ gerufen worden. Als die beiden Sanitäter den Mann ansprachen, habe dieser ein Messer gezogen und es in die Richtung der Sanitäter gehalten. Dann sei er geflüchtet.