Wilhelmstraße gesperrt : Acht verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Siegburg

Siegburg In Siegburg hat es am Freitag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Acht Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Wilhelmstraße wurde für den Verkehr gesperrt.

In Siegburg hat es am Freitagabend gegen 20.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße Ecke Brückebergstraße gegeben. Nach Informationen der Redaktion waren ein weißer Toyota und ein weißer Suzuki Swift in den Unfall involviert. Der Suzuki war auf der Wilhelmstraße aus Siegburg kommend in Richtung Troisdorf unterwegs, als der Toyota von der Brückebergstraße ebenfalls auf die Straße einfuhr.