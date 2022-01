Corona-Prävention : Alle Siegburger Schulen sollen Raumluftanlagen bekommen

Corona-Prävention in Siegburg : Siegburger Grundschulen sollen Raumluftanlagen erhalten Siegburger Schüler sollen vor Viren geschützt werden. Deswegen will die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP beschließen, alle Grundschulen mit stationären Lüftungsanlagen auszustatten. Die Stadt rechnet mit Bundesfördermitteln in Höhe von 3,2 Millionen Euro.