An Abfahrt der B56 Ampelanlage an der Aulgasse bei Unfall beschädigt

Siegburg · Am frühen Donnerstagmorgen kam es an der B56 auf Höhe der Aulgasse zu einem Unfall. Ein Audi kam an der Abfahrt der Bundesstraße von der Straße ab und beschädigte dabei eine Ampelanlage. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

08.06.2023, 10:11 Uhr

Teile der Ampelanlage hatten sich bei dem Unfall gelöst und im Kreuzungsbereich verteilt. Foto: Alf Kaufmann





Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.00 Uhr, kam es an der B56 auf Höhe der Anschlussstelle Aulgasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Audi A6 war bei der Abfahrt von der Bundesstraße von der Straße abgekommen, beschädigte dabei eine Ampelanlage und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum stehen. Die beiden Insassen blieben unverletzt, das Auto ist nach dem Unfall jedoch ein Totalschaden. Durch Unebenheiten des Grünstreifens brach eine Achse des Audis. Der Wagen musste zudem mit einem speziellen Abschleppfahrzeug geborgen werden, da es zu weit von der Straße entfernt zum Stehen gekommen war. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die beschädigte Ampel sichern, da sich Teile er Anlage gelöst und um den Unfallort herum verteilt hatten. Die Ampel läuft aktuell nur im Blinkmodus, sodass die Verkehrsführung zunächst über die angebrachten Verkehrszeichen erfolgt. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, ist eine für die Ampelanlage zuständige Spezialfirma über den Schaden informiert worden. Zur Dauer der Reparaturen konnten bislang aber keine Angaben getätigt werden.

(ga)