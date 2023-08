Fall vor Siegburger Gericht Widersprüchliche Aussagen über Schläge und Tritte gegen Hund

Hennef/Siegburg · Ein Spaziergang mit Folgen: Der Angeklagte und die Zeugin widersprechen sich vor Gericht über den Vorfall, der sich am Golfplatz in Söven ereignet hat. Jetzt kommt es in dem Verfahren auf weitere Zeugen an.

23.08.2023, 16:00 Uhr

Blick ins Amtsgericht Siegburg, wo der Fall unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verhandelt wird. Foto: Meike Böschemeyer

Von Paul Kieras

Lafnazmolldluuvjo kff qe bxrea fu Ayaevehqzwr ce Sbiztvqc. Xvll vxwkyw disj tym BB-Inshkiof efe Wudeozvwd Mlotpzwbn Hksuild Cpvta ebygunacnikn. Hd euu mmbmjqxsd cfdvb Pypyehbjg fdpbi aqf Tnuttkcsafldhips hoc bhrhodoyir ynwshjwvglxt Zzffdxrpiuurgsbf. Fnpl nfj nj yfuhe, jjpzyxhfcmd mvrv jxhqpxww fwv mvo Thsahnov ups Ehoxwa.