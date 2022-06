Täter trat auf Kopf ein : Mann muss nach Angriff am Siegburger Bahnhof reanimiert werden

Mann muss nach Angriff am Siegburger Bahnhof reanimiert werden

Am Siegburger Bahnhof gab es eine handgreifliche Auseinandersetzung (Symbolbild). Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Zwei Personen wurden nach einem Streit am Siegburger Bahnhof schwer verletzt. Ein Mann musste reanimiert werden. Zuvor eilte er einem wehrlosen Bahnmitarbeiter zu Hilfe.

Am vergangenen Freitag kam es am Siegburger Bahnhof zu einem Angriff, bei dem ein 61-jähriger Bahnmitarbeiter aus Bonn und ein 38-jähriger Fahrgast aus Nürnberg schwer verletzt wurden. Der Mann aus Nürnberg musste sogar am Bahnsteig reanimiert werden.