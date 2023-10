Anschlag in Siegburg Männer attackieren Moschee - Rechtsextremer Hintergrund?

Wurde die Moscheegemeinde der Ditib in Siegburg Ziel eines rechtsextremen Anschlags? Am Freitag hatten nach Angaben der Gemeinde zwei junge Männer gegen 23.10 Uhr zwei große Steine in die Glastür der Moschee an der Händelstraße geworfen. Bilder einer Überwachungskamera, die dem GA vorliegen, zeigen, wie sich zunächst ein Auto dem Moscheegelände näherte und wie zwei Personen wenig später die Steine in Richtung der Moschee werfen. Eine Glastür sowie ein Glasschaukasten gingen dabei zu Bruch.