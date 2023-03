Bamberg-Quartier in Siegburg Anwohner kritisieren Pläne für Sportplatz Waldstraße

Die Fußballtore stehen noch – ansonsten erinnert allein das Schild über dem Eingang an der Waldstraße daran, dass auf dem Sportplatz einmal die Spieler des Siegburger Sportverein 04 (SSV) gekickt haben. Seit Jahren liegt das Areal brach, das soll sich nun ändern. Im Dezember beschloss die Politik, dass dort fünf Mehrfamilienhäuser mit 60 Wohnungen entstehen sollen. Zudem hat das beauftragte Planungsbüro die Erweiterung der angrenzenden Grundschule Nord sowie den Neubau der Kita Sankt Anno in den Blick genommen. Die Ideen für das „Bamberg-Quartier“ stellen die Planer am Mittwoch, 22. März, ab 18.30 Uhr in einem Bürgerworkshop im Rhein-Sieg-Forum zur Diskussion.