Tauch-Weltrekord in Siegburg Apnoe-Taucher legt 8800 Meter unter Wasser zurück

Einen Weltrekord im so genannten Freedive-Everesting stellte Daniel Weißhoff vergangene Woche in Siegburg auf. Das Everesting ist aus den Sportarten Laufen und Radfahren bekannt. Beim „Freedive Everesting“ geht es um das Sammeln der Höhenmeter des Mount Everest (8848 m) durch einzelne Tauchgänge. Gezählt werden auf- und abtauchen. Der Apnoe-Taucher aus Berlin tauchte 222-mal ohne Sauerstoffgerät auf eine Tiefe von 20 Metern. Insgesamt absolvierte er so eine Strecke von 8800 Meter, also fast die Höhe des Mount Everest. Dafür braucht er 12 Stunden und 57 Minuten. Vor ihm habe seines Wissens nach erst ein Taucher diesen Versuch unternommen, sagt Weißhoff dem GA: Vor der Küste von Los Angelos in den USA brauchte ein Apnoe-Taucher dafür 148 Tauchgänge in 33 Meter Tiefe. Sein Versuch dauerte mehr als 14 Stunden.