Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg : Die Arbeiten für den Vorplatz haben begonnen

Siegburg Das Siegburger Rhein-Sieg-Forum erhält seinen Feinschliff: Im 2500 Quadratmeter großen Erweiterungsbau laufen letzte Arbeiten, die Gestaltung des Vorplatzes hat begonnen. Im Mai soll Eröffnung sein.

Der neue Eröffnungstermin ist fix. Den 9. Mai nennt André Kuchheuser als Startpunkt einer ganzen Eröffnungswoche, die offiziell Leben in das neue Siegburger Rhein-Sieg-Forum bringen soll. Eigentlich sollte der schon am kommenden Wochenende liegen, doch die Corona-Pandemie hat den Stadtbetrieben einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir haben ein wenig Dampf aus der Baustelle genommen“, sagte deren Vorstand André Kuchheuser am Mittwoch beim Rundgang durch den Erweiterungsbau. Der steht kurz vor seiner Vollendung. Während in der um 2500 Quadratmeter vergrößerten Veranstaltungshalle der letzte Feinschliff läuft, haben davor die Arbeiten für den neuen Vorplatz begonnen.