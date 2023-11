Unfall in Siegburg Arbeiter bei Unfall auf Duve-Baustelle schwer verletzt

Bei den Abrissarbeiten des ehemaligen Möbelhauses Duve in der Burggasse in Siegburg wurde am Freitagvormittag ein 47-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt. Nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr erfasste eine Windbö ein Gerüst an einer Außenwand. Das Gerüst stürzte um und begrub den 47-Jährigen unter sich. Der Mann wurde in die Uni-Klinik in Bonn gebracht, so Torsten Becker, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Vier weitere Arbeiter, die sich zu der Zeit auf der Baustelle befanden, blieben unverletzt.