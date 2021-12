Innenstadtentwicklung in Siegburg : Auf dem früheren Goldberg-Areal hat der Abriss begonnen

Die Tage des seit Jahren leer stehenden Gebäudekomplexes in der Siegburger Innenstadt sind gezählt: Auf dem ehemaligen Goldberg-Areal hat am Freitag der Abriss begonnen. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Der Abrissbagger ist am Freitagmorgen in der Siegburger Innenstadt angerollt. Mit seiner Arbeit beendet er den Jahre währenden Stillstand auf dem früheren Goldberg-Areal.

Auf diesen Moment haben viele Siegburger seit Jahren gewartet: Der Abriss des seit 2016 leer stehenden Gebäudekomplexes auf dem früheren Goldberg-Areal hat am Freitag begonnen. Als der Abrissbagger am Morgen in der Fußgängerzone anrückte, zog er unweigerlich die Blicke auf sich. Markiert er mit seiner Arbeit doch für alle sichtbar das Ende eines Jahre währenden Stillstands an der Ecke Kaiserstraße/Cecilienstraße – und schafft Platz für das geplante Kaiser Carré.