Fotofahndung der Polizei Zwei junge Männer wurden in Siegburg mit Pistole bedroht

Im Juli dieses Jahres wurden ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger in Siegburg von zwei Männern überfallen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach einem der Täter. Der Polizei zufolge stiegen die noch unbekannten Täter am Supermarkt an der Wilhelm-Ostwald-Straße zu den beiden Männern aus Königswinter ins Auto und bedrohten sie mit einer silberfarbenen Schusswaffe. Sie sollen „Das ist ein Raubüberfall und kein Scherz!" gerufen und die Herausgabe von den Telefonen gefordert haben.