Mit 1,0 Promille unterwegs Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer in Siegburg

Die Siegburger Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr von einem Zeugen auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Der Zeuge hatte beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Industriestraße einen anderen Kunden beobachtet, der nach seiner Einschätzung offenbar alkoholisiert war.