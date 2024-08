Kommunale Wärmeplanung Siegburg macht sich auf den Weg in eine klimaneutrale Zukunft

Das Ziel ist klar definiert: Bis 2045 soll der CO 2 -Abdruck bundesweit auf Null gesenkt werden. So sieht es das Anfang des Jahres in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz vor. Das muss noch von diversen Bundesländern in Landesrecht umgesetzt werden; so auch in Nordrhein-Westfalen. Klar ist aber schon jetzt, dass jede Stadt und Gemeinde eine kommunale Wärmeplanung erstellen muss. Damit hat der Stadtrat in Siegburg Ende des vergangenen Jahres die Stadtbetriebe beauftragt. Die haben sich nun zusammen mit den Stadtwerken Siegburg, ihrer Tochtergesellschaft, auf den Weg gemacht – und möchten dabei von Anfang an auch die Siegburger mitnehmen.