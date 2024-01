Kaufhof in Siegburg schließt „Die Kunden reißen hier alles auseinander“

Eine große, rote Sieben prangt am Dienstag an den gläsernen Eingangstüren des Kaufhofs in Siegburg und zeigt an, dass die Tage der Filiale an der Kaiserstraße gezählt sind. Sieben Tage dauert es nun noch bis zur endgültigen Schließung. Wer durch sie hindurchtritt, sieht leere Regale und Tische und zahlreiche Rabattschilder.