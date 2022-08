Mann schwer verletzt : Auto fährt in Siegburg gegen stehenden Lastwagen

Auto fährt in Siegburg gegen stehenden Lastwagen

Bei einem Unfall in Siegburg ist ein 68-Jähriger schwer verletzt worden. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In Siegburg ist ein Auto gegen den Anhänger eines Lastwagens gefahren. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Am Donnerstagvormittag ist auf auf der Wahnbachtalstraße ein Auto gegen einen Lastwagen gefahren. Der Unfall ereignete sich an der Ecke zur Dammstraße in der Nähe des Bootshauses.