Unfall in Siegburg : Wegrollendes Auto in Parkhaus verletzt zwei Arbeiter

Siegburg Zwei Bauarbeiter sind in einem Parkhaus in Siegburg von einem wegrollenden Auto verletzt worden. Ein 76-Jähriger hatte offenbar vergessen, die Handbremse des Wagens anzuziehen.

Zwei Bauarbeiter sind von einem wegrollenden Auto in einem Parkhaus in Siegburg verletzt worden. Als Verursacher gilt ein 76-Jähriger, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll seinen Wagen am Freitag im Erdgeschoss eines Parkhauses abgestellt haben. Offenbar vergaß er dabei, die Handbremse zu ziehen.