Verkehrskontrollen in der Region : Autofahrer waren mit mehr als zwei Promille unterwegs

Die Polizei führte in Siegburg Verkehrskontrollen durch. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Siegburg Die Polizei hat am Mittwoch Verkehrskontrollen in Siegburg durchgeführt. Dabei fiel unter anderem ein Fahrer mit mehr als zwei Promille auf. In Sankt Augustin hatten die Beamten am Donnerstag einen ähnlichen Fall.



Die Polizei Siegburg hat am Mittwochnachmittag mehrere Verkehrskontrollen in Siegburg durchgeführt. Zwischen 15 Uhr und 23 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 200 Fahrzeuge. Bei acht Autofahrenden, zwei Frauen und sechs Männern, im Alter zwischen 21 und 44 Jahren kontrollierten die Beamten auf Drogen- und Alkholkonsum.

Ein 32-jähriger Fahrer aus Sankt Augustin führte gegen 19 Uhr einen Atemalkoholtest durch, bei dem sich ein Wert von 2,7 Promille ergab. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Bei den sieben anderen Personen führten die Polizisten Drogenschnelltests für Marihuana- oder Kokainkonsum durch, die positiv reagierten. Die Personen waren teils mit dem Auto und teils mit E-Scootern unterwegs. Die Beamten entnahmen den Fahrenden Blutproben und untersagten ihnen vorübergehen das Führen von Kraftfahrzeugen.

Gegen 17.15 Uhr hielten die Beamten auf der Luisenstraße zudem einen 30-Jährigen aus Troisdorf an. In dem Wagen des Mannes soll sich zudem Aphetamin befunden haben, welches die Beamten sicherstellten, zudem schrieben die Beamnte eine Anzeige wegen Drogenbesitzes.

Mit 2,7 Promille am Steuer

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr war zudem ein 32-Jähriger in Sankt Augustin unterwegs. Ein anderer Autofahrer wurde auf den 32-Jährigen, der einen Audi fuhr, aufmerksam, als dieser merhrmals in den Gegenverkehr fuhr und beinahe von der Fahrbahn abkam. Die Polizei teilte weiter mit, dass die Beamten den Mann im Bereich der Rathausallee/Grantham-Allee in Sankt Augustin anhalten und kontrollieren konnten.

Als der Mann aus seinem Fahrzeug stieg, soll er sich an dem Wagen festgehalten haben, um nicht umzufallen. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch, der einen Wert von 2,7 Promille ergab. Die Beamten entnahmen dem Mann eine Blutprobe und stellten die Fahrzeugschlüssel bis zu seiner Ausnüchterung sicher. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.

