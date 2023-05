Unfall bei Siegburg Autofahrer prallt gegen Baum und verletzt sich lebensgefährlich

Am Samstagabend gegen 20 Uhr ist bei Siegburg ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige war am Samstag auf der Wahnbachtalstraße in Richtung Kaldauen unterwegs, als er auf Höhe des Modellflughafens in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam, teilte die Polizei mit. Der Wagen stieß mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Baum zusammen. Dann überschlug sich das Fahrzeug und rutschte eine Böschung hinunter.