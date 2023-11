Verfolgung in Siegburg 29-jähriger Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor Polizei

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Montag in Siegburg unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflohen. Gegen 16.30 Uhr wollte die Polizei den 29-jährigen Siegburger nach eigenen Angaben bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Wahnbachtalstraße anhalten. Anstatt nach links zur Kontrollstelle in die Alexianerallee abzubiegen, fuhr der 29-Jährige jedoch mit seinem Ford weiter geradeaus und beschleunigte.