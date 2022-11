Bei Siegburg : Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B56

Siegburg Am Mittwoch sind auf der B56 bei Siegburg zwei Personen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Die Autos der beiden Fahrer waren frontal zusammengestoßen.

Auf der B56 bei Siegburg sind am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr zwei Personen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei Siegburg mitteilte, seien die 19-jährige Lohmarerin und der 40 Jahre alte Mann aus Ruppichteroth am Mittwoch in entgegengesetzten Richtungen auf der B56 in Höhe Stallberg und der Anschlussstelle Lohmar unterwegs gewesen.