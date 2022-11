Auch Bahnhof gesperrt : Verdächtiger Gegenstand am Berufskolleg in Siegburg gefunden

Amokalarm : Großfahndung der Polizei nach Amokalarm an Siegburger Schule Großeinsatz in Siegburg: Am Schulzentrum Neuenhof wurde Amokalarm ausgelöst. Die Polizei fahndet nach einem verdächtigen Jugendlichen, Zeugen berichten von zwei Schüssen. Mittlerweile gibt es auch einen Einsatz am Berufskolleg.