Nach Festnahme von Bruder : Jugendlicher legt Brand in Siegburger Bahnhof

Siegburg Am Mittwoch hat ein 17-Jähriger einen Brand auf dem Bahnsteig der Linie 66 am Siegburger Bahnhof gelegt. Zuvor war sein Bruder festgenommen worden, weil er das Tragen einer Maske verweigerte und Polizisten angriff.

Am späten Mittwochabend steckte ein 17-jähriger Jugendlicher gegen 23 Uhr das Hab und Gut einer Obdachlosen in Brand. Zwei Bundespolizisten waren auf dem Heimweg von ihrer Dienststelle am Frankfurter Flughafen, als ihnen kurz vor dem Brand am Siegburger Bahnhof ein 19-Jähriger auffiel, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug.