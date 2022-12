Gerichtsgebäude für Cum-Ex-Prozesse : Die ersten Bäume für das neue Gericht in Siegburg fallen im Januar

Die Planungen für das neue Gerichtsgebäude wurden in einer Info-Veranstaltung vorgestellt. Foto: Inga Sprünken

Siegburg Für die Cum-Ex-Prozesse soll in Siegburg ein neues Gerichtsgebäude gebaut werden. Nachdem Anwohner zunächst ihre Bedenken wegen des Parkdecks geäußert hatten, soll nun darauf verzichtet werden. Dennoch werden im Januar die ersten Bäume für die Bauarbeiten fallen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inga Sprünken

Bei Steuerhinterziehung lässt der Staat nicht mit sich spaßen. Das geht so weit, dass eigens für 1350 Cum-Ex-Prozesse ein neues Gerichtsgebäude gebaut wird. Das Landgericht Bonn baut dafür in Siegburg. So etwas kommt selten vor – zuletzt in den 1970er Jahren für die Prozesse gegen die RAF-Terroristen. Und es stößt nicht überall auf Gegenliebe. Denn dem Neubau an der Bahnhofstraße, der direkt hinten an das Amtsgericht andocken soll, müssen nicht nur der Amtsgerichts-Parkplatz, sondern auch die dortigen Bäume weichen.

Elf Platanen und vier Nussbäume sollen schon im Januar gefällt werden. Doch das ist nur einer von vielen Kritikpunkten der Anwohner, die bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Rhein-Sieg-Forum zur Sprache kamen. Es ging auch um Verdichtung und das umstrittene Parkdeck am Mühlengraben. Letzteres erledigte sich indes von selbst.

„Wir verzichten auf das Parkdeck“, sagte Architekt Josef Rotthoff direkt nach der Begrüßung durch Landgerichtspräsident Stefan Weismann. Er erklärte, dass dieses schon in den Ausschusssitzungen auf wenig Gegenliebe gestoßen sei. „Der Vorschlag ist entstanden, da wir Parkplätze nachweisen mussten“, so Rotthoff mit Blick auf das direkt am Mühlengraben geplante Parkhaus. „Wenn wir darauf verzichten, können mehr Bäume erhalten bleiben“, sagte der Architekt, der betonte, dass sein Büro bemüht gewesen sei, so klein wie möglich zu bauen. „Wir rücken das Gebäude von der angrenzenden Bebauung ab und stellen es vom Mühlengraben frei“, erläutertete er den knapp 50 Anwesenden. Stattdessen entstehe dort eine Freifläche, die als Parkplatz genutzt werde und die dortigen Bäume erhalte. „Wir haben eine Fällung für mehr Bäume beantragt als nötig. Wir hoffen, so viele wie möglich erhalten zu können“, so der Architekt.

Bebauungsplan von 1972 erlaubt neun Geschosse

Wie Siegburgs Technischer Beigeordneter Stephan Marks ausführte, sehe der nach wie vor gültige Bebauungsplan von 1972 an dieser Stelle eine geschlossene Bebauung von bis zu neun Geschossen vor. „Ein Bebauungsplan wird nicht schlecht. Wir haben diese Genehmigung zu erteilen“, so Marks, der betonte, dass die Pläne zweimal im Planungsausschuss besprochen und ihnen fraktionsübergreifend zugestimmt worden sei. „Die zulässige Bebauung war für uns gar keine Option“, sagte Rotthoff.

Um das mehr als 40 Meter lange und über 16 Meter hohe Gebäude aufzulockern, werde es in zwei Teile aufgegliedert. Im Eingangsbereich zur Bahnhofstraße soll es zurückspringen. Im Erdgeschoss entstehen nach den aktuellen Plänen Foyer, Sicherheitsbereich und Aufenthaltsräume, von denen vier eine Übernachtungsmöglichkeit für aus dem Ausland angereiste Prozessbeteiligte bieten. Im Obergeschoss sollen von den laut Landgerichtsrichter Joachim Klages eigentlich benötigten sechs nur drei Gerichtssäle für bis zu 200 Personen entstehen. Sie werden zum rückwärtigen Amtsgerichtsgebäude hin ausgerichtet.

Wo denn nun die Stellplätze entstünden, fragte ein Anwohner. „80 Stellplätze stehen nach Errichtung des Gebäudes zu Verfügung“, erklärte Christoph Turnwald. Jetzt seien es 140 Plätze. Das Amtsgericht wolle ein Mobilitätskonzept für seine Mitarbeiter entwickeln und weitere Parkflächen anderweitig anmieten, erläuterte der Pressesprecher des Amtsgerichts. Zur Frage, wo die Prozessteilnehmer parken sollen, antwortete der Landgerichtspräsident mit Blick auf die Beteiligten, die aus allen Teilen Deutschlands und dem europäischen Ausland kommen: „Die Leute werden überwiegend mit dem Zug kommen. Das sprach auch für Siegburg.“

Siegburg war die beste Wahl

„Wir hätten gerne in Bonn gebaut. Wir haben alle möglichen Grundstücke abgeklappert, aber wir haben nichts gefunden. Siegburg war die beste Wahl“, begründete Weismann die Standortwahl. Rotthoff entkräftete auch die Sorge der Anwohner vor dem Baustellenverkehr und großem Erdaushub. „Wir machen keinen großen Erdaushub. Das Gebäude wird nicht unterkellert“, beruhigte der Architekt. Und es gebe einen geordneten Baustellenverkehr.

Ein anderer Einwurf betraf die 15 zur Fällung stehenden Bäume. „Die produzieren 6000 Liter Sauerstoff am Tag“, sagte ein Anwohner aus der Bahnhofstraße. Die Bäume sorgten auch dafür, dass der Straßenlärm geschluckt werde. Künftig halle der Verkehrslärm vom neuen Gebäude wider. Es würden neue Bäume auf dem Grundstück gepflanzt. Für weitere Ersatzpflanzungen werde noch eine Fläche im Stadtgebiet gesucht, sagte der Technische Beigeordnete. „Baurecht geht vor Baumrecht“, so sein Statement. In Bezug auf die Sorge vor Lärm- und Staubbelästigung sowie eventueller Schäden an bestehenden Gebäuden verwies er auf Entschädigungsmöglichkeiten. „Es wird keine Vibrationen geben, da kein Tiefbau stattfindet. Aber für Verschmutzungen stehen wir gerade“, bestätigte Volker Müller von der Gummersbacher Investorengesellschaft.

Ein weiterer Kritikpunkt war der parallel geplante Bau der Kreishandwerkerschaft an der Wilhelmstraße. „Es gibt mehr als ein Dutzend Baustellen in Siegburg. Das wird uns behindern. Aber das ist kein Grund, nicht zu bauen. Wir müssen da jetzt durch“, beendete Bürgermeister Stefan Rosemann die Diskussion.