Feuerwehreinsatz : Baumast in Siegburg knickt um und fällt auf Auto

Siegburg Ein Baumast ist in Siegburg auf ein geparktes Auto gefallen. Offenbar hatte ihn starker Wind umknicken lassen.

Ein größerer Ast eines Baumes in Siegburg ist am Sonntagnachmittag auf ein parkendes Auto gefallen. Offenbar hatte starker Wind den Ast umgeknickt. Dieser landete nach Angaben der Einsatzkräfte auf dem Fahrzeug an der Straße am Uhlenhorst und beschädigte es. Zu Schaden kam dabei niemand.