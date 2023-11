Gewerbegebiet Zange II Siegburg bekommt eine Spielbank

Es kommt Bewegung in den Stadtteil Zange in Siegburg: Erst teilt die Bezirksregierung mit, dass sie dort mit der lange geplanten Renaturierung der Sieg beginnen will. Jetzt steht fest, was in dem unweit geplanten Gewerbegebiet Zange II, das mit dem Aushub an der Sieg hochwassersicher gemacht werden soll, passiert: Die Gauselmann Spielbanken Beteiligungs GmbH eröffnet dort eine Spielbank. Die Planungen stellten Vertreter der Gruppe und der Stadt Siegburg am Freitagvormittag vor.