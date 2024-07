Ferienverkehr in der Region Viele Urlauber an den Raststätten der Region kommen aus den Niederlanden

Es ist Ferienzeit. An den Raststätten sind Autos mit vielen verschiedenen Kennzeichen und vollgepackten Kofferräumen zu sehen. Auch an der Raststätte Siegburg West halten einige Gruppen, in deren Wagen anscheinend Tetris gespielt wurde. Eine Gruppe junger Erwachsener macht gerade Pause. Sie sind mit zwei Wagen unterwegs. Ihre Kennzeichen verraten, dass sie aus Aachen kommen.