Vorfall in Siegburg Betrunkene Frau randaliert in Elektrofachgeschäft

Eine betrunkene Frau hat in einem Elektrofachgeschäft in Siegburg mehrere Fernseher beschädigt. Die Polizei war nach eigenen Angaben von Donnerstag am Mittwochmittag zu dem Laden in der Straße „Zum Hohen Ufer“ alarmiert worden. Demnach hatte die 35-Jährige gegen 11.30 Uhr das Geschäft betreten und wortlos damit begonnen, gegen Fernseher zu treten und diese aus den Regalen zu reißen. Sie beschädigte sieben TV-Geräte und verursachte einen Schaden von mehr als 5600 Euro.