Beinaheunfall in Siegburg Betrunkener fährt vor Augen der Polizei über rote Ampel

In Siegburg ist es am Montagabend gegen 17.55 Uhr beinahe zu einem gefährlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 64-jähriger Fußgänger aus Siegburg an einer Ampel an der Wilhelmstraße bei Grün die Straße überqueren, als er einen VW Golf bemerkte, der ohne zu bremsen auf die Ampel zuhielt. Geistesgegenwärtig stoppte der Fußgänger und verhinderte damit Schlimmeres.