Winterfahrplan der Deutschen Bahn : Viele ICE-Halte entfallen bald am Bahnhof Siegburg/Bonn

Siegburg Der Winterfahrplan der Bahn sorgt für Aufregung in der Region: Die Bahn hat Verbindungen teilweise eingestellt oder lässt die Züge in Siegburg nicht mehr halten. Die Politik äußert Unverständnis, die Bahn schweigt.

Während die DB viele Angebotsverbesserungen im Fernverkehr ankündigt, entfallen am ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn fünf Halte in südlicher und zwei Halte in nördlicher Richtung. So ist zwischen 14.31 und 18.31 Uhr kein ICE über Köln hinaus in Richtung Düsseldorf/Essen mehr vorgesehen, der in Siegburg/Bonn hält. Ebenfalls entfallen soll der Halt der ICE-Linie 43 aus Richtung Köln in südliche Richtung, sprich Mannheim, Karlsruhe und Basel. Bislang fuhr dieser ICE im Zwei-Stunden-Takt.