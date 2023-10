Großaufgebot in Siegburg Unkrautbeseitigung endet in Brand auf Michaelsberg

Siegburg · Ein Großaufgebot ist am Dienstag zu einem Brand am Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg ausgerückt. Eine dortige Unkrautbeseitigung verursachte einen Brandherd hinter einer Fassade.

17.10.2023, 18:23 Uhr

Bei einer Unkrautbeseitigung ist es am Dienstag zu einem Brand auf dem Michaelsberg in Siegburg gekommen. Gegen 11.30 Uhr rückte ein Großaufgebot nach Angaben der Stadt Siegburg zu einer Rauchentwicklung am Katholisch-Sozialen Institut auf dem Michaelsberg aus. Beim Abflämmen von Unkraut durch eine Gartenbaufirma war ein direkt am Gebäude liegender Laubhaufen in Brand geraten. Mittels einer Wärmebildkamera stellte die Feuerwehr eine Erhitzung auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter hinter der Außenfassade fest. Die Wehrleute öffneten die Außenhaut des Gebäudes und kühlten die Dämmschicht aus Styrodur und Steinwolle mit Wasser. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Siegburg, Troisdorf und Sankt Augustin. Das Tagungshaus war zunächst evakuiert worden. Nach rund zwei Stunden konnte nach Angaben der Stadt Siegburg Entwarnung gegeben werden.

