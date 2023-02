Einsatz am Sonntagabend : Feuerwehr löscht Brand auf Schrottplatz in Siegburg

Siegburg Auf einem Schrottplatz in Siegburg hat es am späten Sonntagabend gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr ist am späten Sonntagabend zu einem Schrottplatz an der Wahnbachtalstraße in Siegburg ausgerückt. An zwei Transportern hatte es nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 22.25 Uhr.