37 Personen evakuiert Feuerwehr rückt zu Brand in Siegburger Hotel aus

In einem Hotel am Bahnhof in Siegburg ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr in Siegburg bestätigte, wurden Einsatzkräfte gegen 6.20 Uhr zu dem Gebäude alarmiert. Demnach hatte im Keller des Gebäudes eine Verteileranlage Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich laut dem Sprecher der Feuerwehr beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf gefüllte Müllsäcke ausgebreitet.