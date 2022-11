Heinrichstraße gesperrt : Brennender Müllwagen legt Verkehr im Siegburger Zentrum lahm

In der Siegburger Heinrichstraße ist ein Müllwagen in Brand geraten. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Auf der Siegburger Heinrichstraße ist am Mittwochmorgen ein Müllwagen in Brand geraten. Die Straße wurde gesperrt, der Linienverkehr eingestellt.

Auf der Heinrichstraße in Siegburg standen die Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen für längere Zeit im Stau: Ein Müllwagen ist gegen 9 Uhr auf der Heinrichstraße/Ecke Kaiserstraße in Brand geraten. Die Straße musste während des Einsatzes komplett gesperrt. Der Linienverkehr wurde eingestellt. Gegen 10.30 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben.