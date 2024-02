Abwahl im Siegburger Rat scheitert Britta Pahlenberg bleibt stellvertretende Bürgermeisterin

Britta Pahlenberg bleibt erste stellvertretende Bürgermeisterin in Siegburg. Nachdem die frühere Grünen-Politikerin Anfang des Jahres in die SPD eingetreten und damit auch Mitglied der Siegburger SPD-Fraktion geworden war, hatten ihre früheren Parteikollegen sie aufgefordert, dass Amt der Vizebürgermeisterin niederzulegen. Dieses stünde der Partei und nicht ihr als Person zu. Im Stadtrat beantragten die Grünen nun zusammen mit ihrem Kooperationspartner CDU und der SBU Pahlenbergs Abwahl. In geheimer Wahl fand sich dafür am Mittwoch aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit von 34 Stimmen.