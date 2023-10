Jugendarbeit in Siegburg Ein Bus als Treffpunkt für Jugendliche in Siegburg

In ihrem „Jugendzentrum auf Rädern“ hat Hardung rund mehr als 20 Stammgäste im Alter von acht bis 17 Jahren. Jugendliche kommen häufig gemeinsam und bringen ihre Freundinnen und Freunde mit. Viele erhalten zu Hause zu wenig Aufmerksamkeit, einige warten schon nach der Schule auf die „Black Box“, weil die Eltern berufstätig sind. „Ich bin gerne für die Kinder und Jugendlichen da. Manchmal geht es um belanglose Themen, da suchen sie einfach nur jemanden zum Quatschen“, sagt Hardung. Die Kinder und Jugendliche erzählen aber auch persönliche Dinge und vertrauen ihr ihre Sorgen an. „Dann kann es um Streitereien oder gar um Gewalt in der Familie gehen“, so die Sozialarbeiterin. Gerade in solchen Fällen sind die Jugendlichen froh, dass ihnen jemand zuhört. Eben das ist für Hardung wichtig: immer das Gespräch und bei Bedarf Hilfe bei offiziellen Stellen anzubieten, ohne die Jugendliche zu drängen.