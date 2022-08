Zeugen gesucht : Jugendlicher schlägt Busfahrer in Siegburg ins Gesicht

Siegburg Ein Busfahrer ist in Siegburg von einem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor war sein Bus mit Graffiti besprüht worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Samstagabend einen Busfahrer in Siegburg ins Gesicht geschlagen. Der Bus hielt am Samstagabend gegen 20.45 Uhr an der Lendersbergstraße in Siegburg, als nach Angaben der Polizei ein Kind im Alter zwischen elf und zwölf Jahren Graffiti an den Bus sprühte. Er war Teil einer Gruppe Kinder und Jugendlicher, die der 44-jährige Busfahrer am hinteren Teil des Busses beobachtet hatte.