Zum letzten Mal geöffnet Das vegane Café Loyal in Siegburg schließt

Konditormeister Ulli Klockner entschuldigt sich, läuft rasch nach hinten in die Backstube. „Für ihn ist das ganz schwierig“, flüstert seine Frau Sibylle und lächelt. Das Café Loyal an der Wilhelmstraße, nicht nur wegen seiner veganen Torten und Quiches bei Stammgästen beliebt, schließt. An diesem Donnerstag ist es letztmals geöffnet. „Wir sind insolvent“, erklärt Sibylle Klockner, 64, kurz und sachlich. „Die Einnahmen in der Woche sind zu gering, am Wochenende lief’s gut – aber das reicht einfach nicht.“ Nachzahlungen an Gewerbesteuern, Versicherungen und etliche weitere Rechnungen hätten dem Betrieb, der vor fünf Jahren gegenüber vom Busbahnhof öffnete, den Rest gegeben. „Wir sind froh, dass wir noch die Forderungen von kleinen Zulieferern begleichen konnten. Aber das war jetzt einfach alles zu viel auf einmal. Und einen weiteren Kredit aufnehmen, können wir uns nicht mehr leisten“, erklärt sie während Tochter Eileen, 25, an der Theke Tomatenquiche und Erdbeerkuchen verkauft.