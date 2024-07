Tradition in Siegburg Das gibt es dieses Jahr auf dem Keramikmarkt

Die Töpferkunst hat in Siegburg eine lange Tradition. Schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit prägte die Töpferzunft das Siegburger Wirtschaftsleben. Produkte aus dem reinweiß gebrannten Ton wurden schon damals nicht nur in der Region geschätzt, sondern auch bis in den Mittelmeerraum und nach Skandinavien exportiert. Der Ton für das sogenannte Siegburger Steinzeug wurde vor Ort gewonnen.